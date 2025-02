Juventus, chi gioca al posto di Veiga? Emergenza per Motta: da Locatelli a Kelly, tutte le soluzioni

2024 Getty Images

, maturata ai tempi supplementari, in Olanda contro il PSV Eindhoven che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League,che costringe la formazione bianconera a fare i conti nuovamente con una retroguardia da inventare., uscito anzitempo dalla sfida in terra olandese, come comunicato dal sito ufficiale della Vecchia Signora,. Gli esami sostenuti nella giornata di oggi al J|Medical ci portano di fronte a una realtà che vedrà il centrale classe 2003 a non essere a disposizione di Thiago Motta almeno sino alla prossima sosta per le Nazionali

In attesa di approfondire con maggiori dettagli e precisione i tempi di recupero del calciatore arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea,– attualmente unico pilastro del pacchetto arretrato – vista la contemporanea assenza anche di Juan Cabal, Pierre Kalulu e di Gleison Bremer., difensore inglese arrivato dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni., l’unica opzione di ruolo che Motta può schierare al centro del proprio reparto. Allo stato attuale dei fatti,

In alternativa,. Nel corso di questa stagione, l’ex centrocampista del Milan era già stato provato in qualità di difensore centrale: l’occasione è stata quella della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Data l’ampia gamma di perdine a centrocampo,del pacchetto difensivo bianconero.