Juventus, chi potrebbe avere una seconda chance con Mancini o Tudor? Douglas Luiz alla Jorginho

Partiamo dalle basi, cioè dal sistema di gioco. Dovesse andare in direzione Mancini invece di Tudor,E allora, prima ancora di chiedersi da chi possa ripartire, concentriamoci sul come: addio al trequartista, bentornato centrocampo più robusto, vertice basso cercasi.Come visto anche nelle ultime due partite più complicate della stagione - Atalanta e Fiorentina -, la necessità più stringente è quella di trovare un centrocampista in grado di leggere perfettamente le partite e le possibilità che s'infilano nella stessa. Douglas Luiz può essere quell'uomo lì, a patto che stia bene. Locatelli può farlo, certo, ma Mancini lo vede esattamente come lo vedeva agli Europei: un incursore con qualità importanti, da non affidargli l'intero peso della manovra. T

Non ci sono tanti giocatori che con Mancini hanno già avuto modo di lavorare. Di fatto, l'unico è Manuel Locatelli e può avere una collocazione mobile. Ma si può intuire dal passato del Mancio quello che potrebbe diventare la Juventus. Prendiamo l'ultima Nazionale allenata, almeno i fasti dell'Europeo: è un 4-3-3 molto chiaro e molto pragmatico.E in? Un regista, appunto, e. Ai lati un incursore bravo con i piedi, come Locatelli, e dall'altra parte la corsa e le intuizioni di un giocatore che dev'essere efficace: per questo, piùdi

Ora: se continuiamo a ragionare con quell'Italia lì, del centravanti si è detto e ripetuto di tutto. Immobile era un attaccante in profonda connessione con la profondità, e Vlahovic in fondo non è diverso, pur avendo mezzi fisici differenti. Il suo "" potrebbe essere, a spaccare la partita; il suo dieci, cioè l'Insigne della, diventa facilmente. E davanti?gioca sulla rapidità e sulle invenzioni del centrocampo:, a prescindere da tutto e tutti.