Juventus, chi recupera per Monza fra Cambiaso e Douglas Luiz

Gianluca Minchiotti

14 minuti fa



A tre giorni dalla partita contro il Monza, in programma domenica sera alle 20.45 in Brianza, la Juventus di Thiago Motta continua a monitorare con attenzione le condizioni di Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Entrambi i giocatori stanno seguendo un programma personalizzato di allenamenti, svolgendo lavoro a parte per recuperare dai rispettivi acciacchi.



La partita, valida per la prossima giornata di Serie A, è in programma domenica, e la loro disponibilità, come sottolinea IlBianconero.com, rappresenta uno dei temi principali per Thiago Motta in vista della trasferta.



Per entrambi, dunque, il percorso di recupero prosegue. E la Juventus proverà a rimetterli in piedi quanto prima. Per Cambiaso, ad oggi, ci sono più possibilità rispetto a Douglas Luiz, ma sia per l'esterno che per il centrocampista tutto dipenderà dalle sensazioni ed eventualmente dal dolore. Per Luiz l'orizzonte resta comunque la Fiorentina, dunque non è lontanissimo.