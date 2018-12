Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e autore del gol del momentaneo 2-0, ha analizzato il successo sulla Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Sono tre trasferte difficili (poi Torino e Atalanta, ndr), inizia un mese per noi molto importante. Adesso guardare la classifica è inutile. A fine mese si farà sicuramente un bilancio su questo girone di andata. Pensiamo partita per partita. Adesso ci riposiamo perché venerdì abbiamo uno scontro diretto, una partita bellissima e sarà molto difficile".



SU PIOLI E LA FIORENTINA - "Ringrazio il mister per le parole di stima, cerco di fare il mio, ma qui è la squadra che è la cosa più importante. Sapevamo che sarebbe stata una trasferta molto difficile. La Fiorentina, soprattutto in casa, è stata uno schiacciasassi in questo inizio di campionato. Siamo stati bravi a soffrire, loro hanno subito portato ritmi e pressing alti. Poi, appena gli spazi si sono un po' aperti, abbiamo preso possesso del campo e siamo stati bravi ad aspettare le occasioni e ad avere l'umiltà di difenderci nel momento in cui la Fiorentina poteva spingere".



SUL CAMPIONATO - "I messaggi li stiamo dando da inizio stagione, ma l'unica cosa che bisogna fare è pensare partita per partita e non guardare avanti, non ha senso. Era importante chiudere il passaggio in Champions, lo abbiamo fatto e adesso possiamo concentrarci. C'è da arrivare a maggio ed è lunghissimo".