Federicoè un nuovo calciatore del. L'ormai ex attaccante dellaquesta mattina ha svolto la prima parte di visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto col club inglese. Che per il suo cartellino investebonus compresi. Sulle sue tracce c'era anche il Barcellona, frenato dai paletti economici fissati dalla Liga spagnola.Arrivato nel 2020 dallaper circatra prestito e riscatto, Federico Chiesa ha segnato 32 gol in 131 presenze con la maglia della Juventus. Vincendo la Coppa Italia per due volte (battendo sempre l'Atalanta in finale) e una Supercoppa italiana contro il Napoli, altra squadra che aveva pensato a lui prima di prendere il brasiliano David Neres dal Benfica. Niente da fare anche per Roma e Inter, con i nerazzurri che erano interessati a prenderlo a parametro zero a giugno 2025 nel caso in cui si fosse svincolato dalla Juventus.