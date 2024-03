Juventus, Chiesa alla prova del 9: Giuntoli vuole evitare due rischi, ecco il piano per il rinnovo

Daniele Longo

27 minuti fa

3

Il popolo della Juventus ora vuole vedere all’opera il vero Federico Chiesa. Quello della prima parte di stagione, per intenderci: quello sereno, frizzante e con il mirino puntato verso la porta avversaria. Il numero 7 bianconero deve scrollarsi di dosso tutta la negatività dell’ultimo periodo per guidare un attacco già privo di Vlahovic contro la Lazio. Probabilmente anche le vicende extra campo hanno influito con un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare e una conseguente incertezza sul futuro.



IL PIANO DELLA JUVE - Giuntoli e il suo staff sono sempre più orientati ad accelerare le operazioni con Ramadani, agente di Chiesa, nei primi giorni di aprile. Le condizioni sono quelle che raccontiamo da mesi: nessun aumento dell’ingaggio rispetto ai 5 milioni di euro netti all'anno percepiti attualmente dal nazionale azzurro. La Juve però non vuole correre due rischi: il primo è quello di dover svendere il giocatore in estate a un anno dalla naturale scadenza del contratto, il secondo di perderlo a zero. Ecco perché l’ipotesi di un prolungamento ponte di un anno prende sempre più corpo.