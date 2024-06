Juventus, Chiesa è deluso: tutte le strade portano alla Roma, summit fissato a Trigoria

Redazione Calciomercato

Tutte le strade portano a Roma. O alla Roma. Fali Ramadani deve sciogliere il rebus Federico Chiesa: parla con Napoli e Bayern Monaco ma è quella giallorossa la destinazione più gradita al ragazzo. La telefonata di De Rossi ha scaldato il cuore dell’esterno ligure, il pressing in Nazionale di Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Sharaawy non lo ha lasciato indifferente. C’è tanto amore e quella considerazione che sente non aver più dalla sua Juventus.Fali Ramadani sarà a Trigoria la prossima settimana per parlare con la dirigenza della Roma. Di Boga e Banza senza dubbio anche se il vero focus sarà su Chiesa.Troppi considerando anche che il ragazzo a febbraio può firmare a parametro zero. Servirà un lavoro lungo di diplomazia per strappare la migliore soluzione possibile, la Roma su Chiesa c’è eccome. E De Rossi pregusta una coppia elettrizzante con Dybala…

dalla Juventus, la decisione di andare via non è ancora definitiva ma sicuramente una tentazione molto concreta.a cifre molto più basse rispetto alle richieste e crede che alcuni compagni di squadra come Rabiot siano stati trattati con maggiore considerazione dalla dirigenza. Ecco perché oggi più che mai si sente nella condizione di dover cambiare per dare una svolta. E quella svolta