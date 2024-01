Juventus: Chiesa e McKennie in gruppo, il punto su Rabiot e Kean

Redazione CM

Al centro sportivo della Continassa, prosegue la preparazione della Juventus in vista del derby d'Italia di domenica sera contro l'Inter al Meazza, che vedrà opposte le prime due squadre della classifica (con l'Inter a 54 punti e la Juventus a quota 53). Nella seduta di questa mattina, diretta da Massimiliano Allegri e dal suo staff, Federico Chiesa e Weston McKennie hanno proseguito a lavorare regolarmente insieme al gruppo, come era già avvnuto nella giornata di ieri, mentre Adrien Rabiot ha effettuato ancora seduta di lavoro personalizzato, con l'obiettivo di tornare ad allenarsi con il gruppo nella giornata di domani, e con l'obiettivo di essere pienamente recuperato per il big match contro i nerazzurri.



CAPITOLO KEAN - Intanto, dopo il trasferimento sfumato all'Atletico Madrid, a causa delle sue condizioni fisiche non ancora adeguate, Moise Kean è rientrato alla base, alla Juventus, e adesso proseguirà nel suo programma individuale di riatletizzazione, con l'obiettivo di essere pronto a giocare nel giro di tre settimane (vedremo nelle ultime 24 ore di mercato se lo farà nella Juventus o in un'altra squadra).



DOMANI - Nella giornata di domani è prevista una seduta di allenamento pomeridiana, quando mancheranno tre giorni alla supersfida di San Siro contro l'Inter.