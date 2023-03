Federico Chiesa, parlando al canale Twitch ufficiale della Juventus, ha detto anche la sua sul timore avuto nel rientrare in campo dopo il grave infortunio patito: “L’ho avuto solo i primi allenamenti in cui sono tornato con la squadra. Pensavo e ripensavo a quando mi sono infortunato però quando ho ripreso ad allenarmi con continuità e quando ho esordito non più. Durante i possessi palla all’inizio avevo flashback ma è una cosa normale. Posso dire di essere stato fortunato, nella sfortuna, ad essermi fatto male alla Juve perché è uno dei club più importanti al mondo e ha a disposizione le migliori strutture a livello sanitario. A livello di infortunio ci sono infortuni peggiori, ho avuto problemi nella riabilitazione ma ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente per risolvere la situazione”.