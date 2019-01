Per Federico Chiesa, cinquanta milioni di euro non bastano. Base minima settanta, scrive Il Corriere dello Sport. Inoltre, la situazione del classe '97 di Pioli è profondamente diversa da quella di Federico Bernardeschi, un altro Fede che però da Firenze aveva tutte le intenzioni di andarsene, perché il ragazzo è felice in viola e non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria.