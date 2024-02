Juventus, Chiesa non si allena: Danilo ancora a parte

Non arrivano buone notizie dall'allenamento della Juventus. Federico Chiesa sente ancora dolore a causa del colpo alla caviglia destra ricevuto ieri dopo un contrasto Alex Sandro: oggi non è sceso sul campo. Danilo ha lavorato a parte, entrambi sono in forte dubbio per il posticipo domenicale di domenica, alle 20.45 al Maradona con il Napoli. Domani è in programma una seduta mattutina.