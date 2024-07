Juventus, Chiesa resta un caso: addio e rinnovo difficili, resta a scadenza?

RESTA A ZERO? - È su questo tempismo che Ramadani sta lavorando, ma se non arrivassero offerte concrete che soddisfino giocatore e società non è detto ed escluso che Chiesa possa alla fine decidere di restare e rimanere a parametro zero. Tenere "fuori squadra" un giocatore con un impatto economico simile sarebbe controproducente per la Juventus, avere in rosa un'arma a doppio taglio per Thiago Motta anche. E allora anche un impiego in campo, seppur ridotto, ridarebbe a Chiesa una nuova vetrina.