Juventus, Chiesa tra rinnovo e cessione: c'è il prezzo, le ultime

Daniele Longo

Tiene banco in casa Juventus il caso Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale sta vivendo un periodo difficile della stagione con prestazioni non sempre all’altezza del suo potenziale (come contro l’Udinese) e qualche panchina di troppo. Il problema per il club bianconero è che il futuro di Federico è ancora tutto da scrivere.



RINNOVO, CESSIONE, PREZZO - E infatti in casa bianconera c'è l’operazione rinnovo che è ancora in alto mare e il rischio di una cessione a fine stagione che si profila sempre più all'orizzonte. Il punto nel nostro focus video.