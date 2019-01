Si chiude con Juventus-Chievo la 20esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la MOVIOLA dell'incontro, diretto da Piccinini, Di Vuolo e Rocca gli assistenti, Pezzuto quarto uomo. Al Var c'è Calvarese, assistito da Posado.



51' RIGORE PER LA JUVE! Calcia Douglas Costa, Bani respinge con il braccio largo. Per Piccinini è penalty, dopo un silent check col Var l'arbitro conferma la sua decisione.



45' Regolare il gol del raddoppio della Juventus: dubbi sulla posizione di Emre Can al momento del passaggio di Dybala, ma Piccinini - dopo un silent check col Var - assegna la rete.



42' Contatto tra Rugani e Pellissier nell'area della Juve. Il difensore tocca leggermente la schiena dell'attaccante, per Piccinini non è rigore.



16' Ronaldo chiede un rigore. Intervento di Rossettini nell'area del Chievo, CR7 rimane a terra. I replay non chiariscono se il difensore tocchi prima il pallone o il piede del portoghese e Piccinini, dopo essersi consultato col Var, lascia correre.