Dopo la sfida delle 15 tra Genoa e Milan, si giocail secondo posticipo del lunedì della 20esima giornata di Serie A. A scendere in campo, all'Allianz Stadium, sono, la prima e l'ultima in classifica. I bianconeri, dopo il successo in Supercoppa Italiana, vogliono rispondere al Napoli e riportarsi a +9 sulla squadra di Ancelotti, mentre i gialloblù sono a caccia di punti per inseguire una salvezza che sembra sempre più difficile.Sarà la partita numero 32 in Serie A tra le due squadre, i bianconeri hanno vinto 23 volte, sette i pareggi, una vittoria del Chievo. La Juve ha vinto 12 degli ultimi 13 incontri di Serie A giocati contro il Chievo, l’unica eccezione è il pareggio del settembre 2015, quando a Torino finì 1-1. Proprio per quanto riguarda i precedenti giocati a Torino, i bianconeri sono imbattuti: nei 15 confronti interni contro il Chievo in Serie A, per la Juve sono arrivate 11 vittorie e quattro pareggi.