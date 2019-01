Juventus-Chievo Verona 3-0

Marcatori: p.t. 13' Douglas Costa (J), 43' Emre Can (J); s.t. 38' Rugani (J) Assist: p.t. 43' Dybala (J); s.t. Bernardeschi (J)

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (44' s.t. Kean); Emre Can, Matuidi; Douglas Costa (30' s.t. Bentancur), Dybala, Bernardeschi (41' s.t. Spinazzola); Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Szczesny, Khedira, Bonucci, Cancelo. All. Allegri.

Chievo Verona (5-3-2): Sorrentino; De Paoli (21' s.t. Jaroszynski), Tomovic, Bani, Rossettini, Kiyine; Hetemaj (16' s.t. Vignato), Radovanovic, Giaccherini; Meggiorini, Pellissier (20' s.t. Stepinski). A disp. Semper,Caprile, Tanasijevic, Rigoni, Leris, Cesar, Djordjevic, Burruchaga, Grubac. All. Di Carlo.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

V.A.R.: Calvarese di Teramo.

Ammoniti: s.t. 6' Bani (C), 35' De Sciglio (J), 37' Kiyine (C)