Juventus, ci sono destini già decisi: rinnovi e nodo Vlahovic, nemmeno il nuovo allenatore può "salvare"

Per una parte di Juventus che può praticamente salvarsi, ce n'è un'altra che rischia, e forse un po' a prescindere. Allora: mettiamo proprio che s'avveri il caso del giorno, ossia che la dirigenza bianconera proceda per l'esonero didopo la partita con il Genoa, con successivo arrivo a Torino di uno tra. Quanto cambierebbe nell'immediato la Juve? Quanto potrebbe effettivamente incidere l'oggi sul domani? Probabilmente non tanto, ma neanche poco. Uno shock, del resto, è ciò che la società richiederebbe al nuovo allenatore, col fine di qualificarsi in Champions League, ma allo stesso tempo di svegliare una parte di squadra che sembra oggettivamente poco reattiva.

Ecco, c'è chi rischia. E pure forte. Motta è stato un alibi per molti giocatori, da chi ha avuto a targhe alterne uno scontro con lo stesso allenatore, fino a chi non è mai stato messo in discussione, fino forse ad adagiarsi sulle scelte chiare dello stesso allenatore. Facciamo un esempio piuttosto emblematico e arriviamo in zona Koopmeiners: per qualsiasi altro allenatore, l'olandese sarebbe stato quantomeno oggetto di discussione, per TM è stato invece un cruccio quasi personale, poiché dal suo atteggiamento e dal suo sacrificio cercava di provare un punto fondamentale.

Ed è un discorso, questo, che può estendersi a tutti i nuovi arrivati. Cioè, almeno a chi deve dimostrare ancora tutto.Intanto, hanno un finale di stagione per scrivere in maniera diversa il loro nome nella storia di questa squadra, finora l'inchiostro è stato inesistente o totalmente sbiadito.C'è poi chi si gioca un pezzo concreto di futuro. A partire da chi ha i rinnovi in ballo. Vedi Gatti, che con TM non ha certo instaurato un rapporto padre-figlio. Vedi pure McKennie, per il quale i discorsi di prolungamento sono interrotti per volere societario: non è un discorso legato soltanto al destino dell'americano,Semplicemente, senza avere la certezza di un posto in Champions League nel prossimo anno, è impossibile programmare il futuro. Futuro che si programmerà comunque senzae a prescindere da tutto: senza rinnovo, sarà addio.