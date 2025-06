Juventus, colloquio Comolli-Tudor: incontro molto positivo, cosa trapela sul futuro

Il primo giorno juventino di Damienè iniziato nella mattinata di mercoledì 4 giugno. Intorno alle 11 il nuovo dg è arrivato alladove ha raggiunto Giorgio, in sede già un paio di ore prima. Nel Comolli day è andato in scena il suo primo ambientamento, il primo approccio con chi lavora nel club.Tra questi - almeno fino al torneo americano - c'è anche Igor. Sarà il croato a guidarenegli Usa mentre non è ancora chiaro se nel campionato che arriverà qualcun altro si siederà sulla panchina dello Stadium.Non è stato solo un modo per conoscersi di persona e presentarsi in maniera formale ma anche la prima occasione perDa quanto appreso da calciomercato.com, l'incontro è statoe le quotazioni per la permanenza dell'allenatore sono in rialzo. Nelle prossime settimane quindi è attesa la decisione definitiva sul futuro - che lo stesso Comolli dovrà prendere - e che riguarderà ovviamente Tudor. In questo momento la possibilità che resti è sempre piùse non si troveranno profili che possano accontentare la società.

Oltre all'allenatore, l'exdovrà confrontarsi e decidere, quindi sciogliere la questionee quella dellada allestire per il Mondiale per Club che si avvicina a grandi passi.