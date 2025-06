Juventus, senza Giuntoli ecco cosa succede con Osimhen e Tonali

In casasta iniziando l'anno zero. Un altro, l'ennesimo. Stavolta si riparte da Giorgio Chiellini e Damien Comolli: una bandiera bianconera, che avrà un ruolo più centrale nelle scelte di mercato, e una scommessa arrivata dal Tolosa e per il quale manca solo l'ufficialità.. La panchina è un punto interrogativo, il lavoro di Tudor è sotto osservazione e se dovessero decidere di cambiare allenatore ci sono diversi profili in lista.

- Un cambio della dirigenza implica anche una nuova strategia sul mercato. la coppia Chiellini-Comolli pianificherà mosse e contromosse per l'estate, provando a sfruttare anche la sessione straordinaria dedicata ai club che parteciperanno al Mondiale per Club e che si è aperta oggi domenica 1° giugno (e durerà 10 giorni). Uno dei nomi accostati alla Juventus negli ultimi mesi è quello di, che il Newcastle ha preso dal Milan per 63 milioni nell'estate 2023. Il centrocampista italiano ha un ruolo centrale nel progetto del club inglese, lo considerano un giocatore fondamentale e non hanno nessuna intenzione di perderlo.

- Discorso diverso per Victor Osimhen, che i bianconeri porterebbero volentieri a Torino ma bisognerà - eventualmente - sedersi a parlare con De Laurentiis. A fine mese terminerà il prestito dell'attaccante nigeriano al Galatasaray, il giocatore tornerà a Napoli ma sarà solo una formalità prima di trovare una nuova destinazione.. Per questo, a oggi, l'ipotesi più concreta è che possa andare in Arabia Saudita dove sono pronti a ricoprirlo dopo offrendogli uno stipendio superiore a quello attuale.perché per convincere Dela a dare Osimhen a una diretta concorrente servirebbe un'offerta irrinunciabile, e prima di prendere un'attaccante la Juve deve sciogliere i nodi legati al futuro di Kolo Muani e Vlahovic. Due "casi" che Chiellini e Comolli stanno studiando nel dettaglio, in attesa di iniziare ufficialmente la nuova era.

