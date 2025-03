Juventus, come sta Bremer? Torna per il Mondiale? Tutte le risposte sul brasiliano

Passi da gigante. E per un gigante così, ecco, sono tutti fondamentali.Il difensore brasiliano sta bruciando le tappe dopo l'infortunio subito a ottobre scorso: ginocchio ko a Lipsia, e successivo intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'iter è stato quello classico, quello di sempre: riposo assoluto e poi lavoro, terapie, palestra e la lenta ma necessaria ripresa. Adesso Gleison sembra come nuovo, ma non è certamente guarito. Anzi.

Il centrale si prepara all'ultima parte destinato al rientro. Ufficialmente, potrebbe essere abile e arruolabile già per fine stagione, ma alla Continassa hanno sempre lavorato per averlo al top per la prossima annata, così da non forzare in alcun modo il rientro. Anche per questo, le voci che vorrebbero Bremer già in campo per il Mondiale per Club, ecco, trovano poco fondamento.

Soltanto nel caso in cui i rischi fossero davvero minimi,Lì subentrerebbe però un tema di gestione importante: la rassegna americana è uno di quei tornei che non lasciano assolutamente scampo, gli incontri si ripetono in pochi giorni e il recupero fisico è determinante. Arrivando da una stagione praticamente d'assenza, Bremer potrebbe patire enormemente questa pressione. Non è dunque il luogo adatto per ripartire.Altra considerazione fondamentale: per Gleison sarà importantissimo svolgere una preparazione senza intoppi, perché il ginocchio può essere sicuramente guarito, ma va analizzato il contesto atletico e dunque muscolare. Per evitare gli stop più o meno continui dovuti a un anno di inattività,Così, pur ghiotta, la possibilità del Mondiale può essere pure sacrificata sull'altare di una stagione più serena...