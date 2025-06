Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David

, così i dirigenti bianconeri stanno valutando delle possibili alternative. In questo senso, dopo aver assistito alla seconda vittoria della squadra di Igor Tudor al Mondiale per Club negli Stati Uniti, il dgLa sua agenda è piena di appuntamenti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Comolli ha. L'attaccante canadese classe 2000 il prossimo 30 giugno si svincola a parametro zero dal club francese del Lille, dove ha segnato 25 goal in quest'ultima stagione.

Attualmente David è impegnato con la propria nazionale alla Gold Cup: dopo la rete segnata all'esordio nel 6-0 contro l'Honduras e il pareggio per 1-1 con Curacao, il Canada gioca contro El Salvador nella terza e ultima giornata della fase a gironi.Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,