Mattia Compagnon è stato spesso aggregato alla prima squadra della Juventus di Max Allegri. Dalla scorsa estate il classe 2001 è passato in prestito alla Feralpi Salo dove si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del campionato cadetto. E dopo un avvio di stagione convincente sabato è arrivato anche il primo gol in B contro il Como. Un bel segnale per il futuro bianconero…