Juventus, con la Champions è scattato il rinnovo di Tudor: la clausola d'uscita e la deadline

Lavincendo 3-2 a Venezia ha conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per la gestione della società, ma anche un paletto importantissimo per il futuro della propria panchina. Con il traguardo è scattato infatti il rinnovo automatico del contratto dell'allenatoreche, subentrato a, aveva ufficialmente firmato un contratto fino a fine stagione ma con doppia clausola.La prima era quella di prolungamento automatico fino al 30 giugno 2026 a 2 milioni di euro a stagione, scattata al termine di Venezia-Juventus con la qualificazione alla prossima Champions League. La seconda è invece in favore della Juventus che potrebbe, pagando una penale da 1 milione di euro, rescindere il contratto con l'allenatore croato.

l'allenatore ha invece confermato che vuole conoscere il suo destino prima dell'inizio della competizione. La clausola di rescissione in favore della Juventus ha però una deadline che, come confermato da Relevo, potrà essere esercitata soltanto entro il 30 giugno 2025.