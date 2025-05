Juventus, con la Lazio ci sarà ancora emergenza. Koopmeiners in dubbio, Douglas può essere una soluzione

AFP via Getty Images

Il senso finale è: provateci ancora. Igorgliel'avrà detto, ribadito, ripetuto e reso in maniera estremamente chiara e cristallina. C'è bisogno di qualità in questa Juventus, anche la sfida con il Bologna è stata drammaticamente concreta in questo senso: i bianconeri hanno creato volume di gioco e occasioni, poi però nel finale dell'azione non è arrivato quel guizzo che ci si aspettava.Con l'assenza certa di Cambiaso si perde ulteriore bravura calcistica, sarà compensata forse dal più qualitativo di tutti. Forse.

Sì, perchéteoricamente è a disposizione e può essere l'arma più logica da sfruttare per, ma non è detto e nemmeno scontato che possa partire dal primo minuto. Tra le idee di Tudor ci sono due sistemi di gioco simili eppur diversi. Il primo: un 3-5-2 con il brasiliano nel ruolo di, libero di svariare, e l'americano smistato sull'out mancino al posto di; il ritorno al 3-4-2-1 con Conceiçao pronto a sfruttare gli spazi e Nico sul versante opposto, Kolo Muani più di Vlahovic lì davanti. Insomma: c'è da scegliere, e c'è pure tempo per farlo.

Certo, dovesse tornare, Tudor non avrebbe dubbi: è l'unico a essere in grado di oscillare tra una situazione e l'altra, a prescindere dalle difficoltà mostrate in tutta la stagione. L'olandese sente però ancora dolore e difficilmente sarà dal primo minuto: il tecnico croato si augura quantomeno di averlo a disposizione per uno spezzone, ma l'infiammazione al tendine d'Achille rischia di tenerlo fuori ancora un po'. Yildiz, naturalmente, è squalificato. Vlahovic invece non dovrebbe avere grossi problemi: sarà a disposizione.

Sono due scenari, dunque, che potrebbero cambiare la Juve in direzione Roma, contro la Lazio. Una partita in cui ci si gioca tutto, non tanto.Toccherà capire esattamente il mood in cui la Juventus affronterà l'impegno dell'Olimpico: all'arrembaggio o più accorti?