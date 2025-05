Juventus, con l'Udinese possono arrivare 10 assenze! Quale può essere l'undici di Tudor oggi

Rischiavano di esserci 9 assenze, a Roma, e l'emergenza non era mai sembrata così stringente. Con, stavolta, si contano addirittura 10 giocatori attualmente non a disposizione per Igor. Una formazione, praticamente. E incredibilmente forte, se si pensa a, all'importanza di Pierrein questo momento in questa difesa. Insomma: "undici più cinque ci saranno", come dice il mister. Ma sarà complicato allestire unacompetitiva per la partita più delicata della stagione.Iniziamo la conta, allora. Per la sfida dello Stadium mancherà certamente Pierre, che avrà probabilmente due giornate di squalifica per lo stesso concetto dell'assenza di; come il francese, salteranno la prossima partita Nicolò Savona (siamo a due terzi della difesa titolare dell'Olimpico) e poi Khephren, l'uomo più in forma di tutti. Da valutare inoltre le condizioni di, uscito coi crampi e per il quale al momento non sono previsti ulteriori esami, prima di posare gli occhi su due situazioni molto spinose. La prima: l'infiammazione disarà passata o comunque contenuta? L'elongazione di Cambiaso a che punto è? Per il primo c'è fiducia, per il secondo un po' meno. Ma la settimana è lunga e soprattutto è decisiva.

Si è rivisto Federico Gatti, intanto, e andrà a comporre con Veiga la coppia dei centrali. Se non ha grosse alternative,infatti può tornare a quattro dietro, oppure rendereil suo perno centrale lì dietro, magari conin mezzo insieme ain mezzo. Fantasiose ipotesi, ad oggi. Tornerà però, e allora davanti si potrà rivedere un po' di fantasia, e magari anche di brio per, tra i peggiori in campo all'Olimpico. Avere tuttavia Koopmeiners sarebbe un vero game changer per Tudor:

Proviamo dunque a buttare giù un'ipotesi di formazione più o meno credibile, e partiamo facilmente da Michele Di Gregorio e dalle sue ultime prodezze.Senza rinunciare alla retroguardia a 3, al momento Tudor ha a disposizioneCentrocampo a 2 condavantia supporto dicon il primo favorito.Non benissimo.