Juventus, Conceicao dall'acquisto 'certo' a 90 minuti in panchina. E ora c'è un messaggio sui social

Quella contro la Roma non è stata una serata da ricordare per il portoghese, che èche ha preferito puntare su altri giocatori anche nel finale di match nonostante i bianconeri stessero cercando la vittoria. Poche ore dopo Roma-Juventus, il giocatoremandando un messaggio criptico: "Un giorno lo sapranno".Conceicao ha pubblicato una sua foto di spalle dove indica il numero di maglia, a corredo di questa frase: "Un giorno lo sapranno". Un messaggio che, ovviamente,, ma che potrebbe anche essere solo una frase motivazionale in un momento nel quale il numero 7 sta trovando meno spazio rispetto ai primi mesi della stagione.

Conceicao, partito fortissimo nei primi mesi a Torino, adesso è "sparito" con Igor Tudor. In due partite,, facendolo entrare nel finale contro il Genoa e lasciandolo soprattutto fuori per l'intero match contro la Roma. Scelte importanti che evidenziano come in questo la Juventus preferisca altri interpreti. L'ultima partita da titolare in campionato risale a fine febbraio nella trasferta con il Cagliari. Un altro infortunio infatti ha limitato il suo minutaggio nell'ultimo mese e mezzo.

Per quanto riguarda il. Inevitabile che sia così, visto che il portoghese, senza quindi diritto di riscatto.parlava così della permanenza di Conceicao oltre questa stagione: "I rapporti con lui e l'agente sono ottimi, vogliamo che rimanga con noi e penso sia anche la sua volontà. Resta al 100%".Il football director bianconero si era sbilanciato, forte dei continui, e delle prestazioni del ragazzo, che stava dimostrando di valere un grande investimento. Adesso, la situazione sembra cambiata. Come riferisce IlBianconero.com,. In questo momento, il club è "fermo" per ciò che riguarda tutte queste situazioni.o meno. Senza, diventa difficile immaginare una spesa di 30 milioni di euro (quelli della clausola) che si aggiungono ai 7 già spesi per il prestito, così come sarebbe facilmente ipotizzabile che lo stesso giocatore guarderebbe altrove magari. Ma anche centrando l'obiettivo europeo,. A prescindere dai messaggi social, interpretabili in diversi modi ma che accendono ancora di più i riflettori sul portoghese.