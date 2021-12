La Juventus è sulle traccie di Denis Zakaria, 25enne centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach, ma avrebbe una concorrente fortissima, secondo Sport Bild. Il mediano sarebbe seguito molto attentamente dal Manchester City che è alla ricerca del sostituto di Fernandinho, visto che non ha ancora rinnovato e non è più giovanissimo (36 anni). I Citizen sarebbero disposti a prenderlo già a gennaio entrando in piena concorrenza con i bianconeri.