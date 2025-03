Juventus, confronto immediato tra Thiago, squadra e Giuntoli. La richiesta dalla dirigenza

Cristiano Giuntoli non ha lasciato spazio a interpretazioni. Nessun taglia e cuci, nessuna ricostruzione, neppure quelle storiche. Le sue parole sono state immediate, perché non c’è tempo per altro: ora tutti devono mettersi in discussione, e non solo l’allenatore.Ci sarà nei prossimi giorni con chi resterà alla Continassa, ma è già avvenuto nel ventre del Franchi, subito dopo il triplice fischio e gli insulti piovuti dalla curva.Perché ora il quarto posto non è solo un obiettivo, è un obbligo per evitare scenari peggiori.

La scelta di non mettere tutto sulle spalle di Motta è un segnale forte: la responsabilità è collettiva. Il tecnico non è l’unico colpevole, anche i giocatori devono assumersi le proprie colpe. E ora, soprattutto ora, non possono più nascondersi.Non è questione di un solo nome, è un appello generale. Serve unità d’intenti, serve la forza di chi si trova alle corde ma sceglie di rialzarsi.Forse perché non ha alternative.

Di sicuro,Deve essere la bussola in mezzo alla tempesta, il punto fermo nella foresta oscura. Finora ha dimostrato di essere disposto a cadere con le sue idee e con i suoi uomini. Ma forse, in questo momento, fare un passo indietro – almeno in parte – potrebbe essere la sua ancora di salvezza.