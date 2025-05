JUVE, VIA GIUNTOLI DOPO DUE STAGIONI: HA DECISO ELKANN

Sono ore turbolente alla Continassa, l'interruzione anticipata del rapporto con il Managing Director Football è ormai in arrivo ed è stata presa da Elkann in persona. Nelle prossime ore, forse già in giornata, verrà ufficializzato il divorzio e con lui usciranno di scena i suoi principali collaboratori: Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli.Non è bastata la qualificazione alla Champions League conquistata all'ultima giornata, ma dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano ulteriori dettagli sulla separazione.

- La scelta forte l'ha presa, si legge su Gazzetta,. La scelta è arrivata dopo lunghe e approfondite riflessioni sulla possibilità di far coesistere i vecchi e i nuovi manager, ma alla fine la Vecchia Signora ha optato per il nuovo ciclo con il club che sarà affidato a(che ha appena lasciato la presidenza del Tolosa per diventare il direttore generale della Juve) e, che avrà un ruolo sempre più centrale e lavorerà a stretto contatto con il dirigente francese.

Tutto è avvenuto prima della commemorazione delle vittime dell'Heysel e l'assenza di Giuntoli (ufficialmente per un contrattempo legato alla famiglia) e dei suoi collaboratori Pompilio e Stefanelli ha rafforzato le indiscrezioni su un addio ormai imminente.- Il progetto sportivo traballava da diversi mesi, dalla scelta sconfessata, sostituito a fine marzo da, alle scelte sul mercato. Oltrespesi e diversi acquisti che non hanno reso (), ma anche la svendita di alcuni giovani (su tutti, ceduto al Bournemouth per 16 milioni più il 10% sulla futura rivendita e ora passato al Real Madrid per 60 milioni) e le eliminazioni precoci dalla Champions (contro il PSV) e dalla Coppa Italia (contro le riserve dell'Empoli). Ora si riparte da(unico saldo), Comolli, Chiellini e dal ritorno di: già capo scout delle giovanili ai tempi di Fabio Paratici e della prima squadra con Federico Cherubini, dopo l'esperienza da dirigente al Granada tornerà per lavorare nell'area sportiva e in quella scouting.