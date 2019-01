Consegnato a Torino presso il centro Sportivo dell' F.C. Juventus " Continassa " a Massimiliano Allegri il Premio Manlio Scopigno 2018/2019, a consegnare il Premio il Presidente Fabrizio Formichetti, che si è complimentato con il mister per aver aggiunto per la terza volta il prestigioso riconoscimento nella sua bacheca personale; il tecnico toscano soddisfatto, ha ringraziato la prestigiosa giuria ( Gianni Mura, Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli, Pierluigi Pardo, Alfredo Pedulla, Fabrizio Formichetti, Alessandro Vocalelli, Marco Amelia, Ivan Zazzaroni, Michele Criscitiello, Carlo Paris, Marco Lollobrigita, Stefano Agresti, Ilario Di Giovambattista, Felice Pulici, Stefano Meloccaro etc. ),



Si comunica altresi che al fine di ricordare la figura del campione e grande uomo Felice Pulici ( Campione D'Italia con la S.S. Lazio e vice Presidente A.S.D. Scopigno Cup ) recentemente e prematuramente scomparso; istituirà di concerto con la famiglia un Premio Nazionale FELICE PULICI che verrà assegnato al miglior portiere di serie A, che si sarà distinto oltre che per le proprie perfomance sportive anche per i valori umani e sportivi, che ha saputo perfettamente incarnare durante la sua carriera Felice Pulici .



MOTIVAZIONE : Ha condotto la Juventus alla conquista del settimo scudetto di fila, il quarto con lui alla guida, gestendo alla perfezione tutti i campioni che la società gli ha messo a disposizione e respingendo l'assalto di una grande rivale come il Napoli. Ha inoltre conquistato la Coppa Italia. Per lui si tratta del quinto titolo di campione d'Italia: ha così raggiunto Capello e Lippi. Nella storia del calcio soltanto un allenatore, Trapattoni, ne ha conquistati di più.