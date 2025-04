Juventus, contatto con gli agenti di Kalulu. Pronto il riscatto dal Milan

La volontà delladi riscattareè ormai evidente e ben chiara. La società bianconera, infatti, ha il diritto di riscatto sul difensore francese che è arrivato in estate dal Milan, e ha deciso di esercitarlo. Negli ultimi giorni, c'è stato infatti un contatto telefonico tra la Vecchia Signora e l'entourage del giocatore, con un dialogo che ha confermato la volontà comune di procedere con l'acquisto definitivo del difensore. Tuttavia, nonostante l'accordo di massima, il riscatto ufficiale non avverrà subito. La Juve ha ancora bisogno di tempo per formalizzare completamente l'operazione, ma le trattative sono ben avviate e la decisione di esercitare il diritto di riscatto appare ormai scontata.

Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, la società sta portando avanti un'operazione che viene considerata estremamente vantaggiosa. La società bianconera, di fatto, ha già versato circa 3 milioni di euro per il prestito del giocatore.i. Un importo che, se si considera il rendimento e l'impatto che Kalulu ha avuto nella sua prima stagione a Torino, viene visto come un vero e proprio affare. Il difensore francese, per tutta la stagione, ha offerto prestazioni solide e costanti, diventando uno dei punti di riferimento del reparto difensivo della Juventus, un reparto che quest'anno ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà, tra cui numerosi infortuni che hanno minato la stabilità della squadra. In questo contesto, Kalulu è stato una presenza continua e sicura, riuscendo a guadagnarsi la fiducia di tutti. Pure di chi aveva avanzato dubbi.

Un aspetto che ha suscitato qualche domanda riguarda il possibile legame tra il riscatto del giocatore e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Molti si sono chiesti se la società bianconera avrebbe potuto decidere di rimandare l'operazione nel caso in cui non dovesse raggiungere la qualificazione alla massima competizione europea. La risposta a questa domanda, tuttavia, è negativa. Secondo quanto trapela da fonti interne alla Juventus,

. La società ha piena fiducia nelle qualità del giocatore e crede che l'investimento sia positivo a prescindere dalla situazione europea. Sebbene i tempi per ufficializzare il riscatto siano ancora incerti, le trattative sono in fase avanzata e l'accordo sembra essere ormai a portata di mano.