Juventus, contatto con l’agente di Skriniar

19 minuti fa



La Juventus deve ridisegnare la propria strategia per gennaio: non più un solo difensore centrale ma due dal mercato dato il brutto infortunio che costringerà Cabal a restare fuori fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi il club bianconero ha avuto un confronto con l’agente di Milan Skriniar: il centrale slovacco vuole lasciare il PSG a gennaio e può diventare una opportunità seria per la Vecchia Signora.