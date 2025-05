Juventus, contatto diretto con Massara: la situazione. E si avvicina il ritorno di Tognozzi

Getty

La rivoluzione in casa Juventus è ufficialmente partita. John Elkann è il grande artefice di questo profondo cambiamento che vedrà Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, assumere la carica di nuovo direttore generale del club bianconero. Con gli addii certi di Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo (in direzione Aston Villa), si va verso un'investitura importante per Giorgio Chiellini, che avrà sempre più poteri anche a livello politico.

CONTATTO - La Juventus cambia pelle dopo l’ultima stagione che non ha convinto affatto la proprietà del club torinese. John Elkann sta vagliando diverse ipotesi, anche straniere, per il ruolo di direttore sportivo. Nei giorni scorsi è andato in scena un contatto diretto con l’ex direttore sportivo del Milan Frederic Massara, libero sul mercato dopo il recente addio al Rennes. Nonostante la stima reciproca questa è una pista destinata a non accendersi.

RITORNO - L’opera di restyling guarda al futuro senza dimenticare il passato: Matteo Tognozzi è vicino all’intesa per tornare tornare alla Juventus. Restano da definire alcuni dettagli legati al ruolo del’ex Granada che avrà la supervisione dell’area scouting e un ruolo importante anche a livello di scelte da fare sul mercato. Tognozzi era già stato alla Juventus tra il 2017 e il 2023, ricoprendo il ruolo di Scouting Manager e contribuendo agli arrivi in bianconero di talenti come Huijsen, Soulé e Kenan Yildiz, attuale numero 10 e futuro della Juventus.