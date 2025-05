Juventus, Conte nelle mani di Elkann: ecco come lo stallo nella rivoluzione della dirigenza è un assist al Napoli

per la prossima stagione.. In estrema sintesi, è questa la situazione in casa bianconera, tre giorni dopo la fine del campionato e a 22 giorni dall'esordio al Mondiale per club (19 giugno contro l'Al-Ain)., esonerato il 23 marzo e ancora sotto contratto fino al 30 giugno del 2027. Il club bianconero spera che il tecnico italo-brasiliano riesca a trovare una nuova squadra, per poi risolvere definitamente con la Juventus, liberandola dal suo ingaggio.. Dell'accordo fa parte anche la panchina durante il, competizione nella quale il croato guiderà i bianconeri, nonostante lo sfogo di domenica sera ("Se non ho certezza di restare non ci vado") poi rintuzzato dal suo agente, Antony Seric ("Allenerà la Juventus anche al Mondiale per club").

: la scommessa Motta brucia ancora, e l'idea della proprietà e della dirigenza è quella di andare sul sicuro, affidandosi a un profilo esperto e vincente, tenendo Tudor come ultima soluzione nel caso non venissero raggiunti altri obiettivi.. Il secondo è già stato sondato a marzo, quando non accettò di legare il suo lavoro alla qualificazione alla Champions League.dalla proprietà, che questa volta è pronta a riaccoglierlo.

, da ambo le parti, condizioni che nei giorni scorsi vi avevamo riferito ( LEGGI QUI: La Juventus e Conte, le condizioni per il ritorno: cosa chiede il club, cosa chiede il tecnico ).(l'arrivo quasi ufficiale di Kevin De Bruyne, l'idea concreta Jonathan David e non solo, LEGGI QUI ), sia da parte del

, che tanto incide anche sul nome e sul profilo del nuovo allenatore. Fra le r, come abbiamo visto, c'è anche quella di lavorare insieme a, e con unin ogni meccanismo. E questa èdal verificarsi.: sotto osservazione, oltre aldal 2023 ad oggi, che ha visto il(Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez) eforse a cuore troppo leggero (Huijsen, Kean, Nicolussi-Caviglia solo per citare i casi più eclatanti).

, econ background calcistico: si parla di, presidente del Tolosa con esperienze importanti come talent scout e ds; e di, reduce dall’esperienza da ds a Granada ed ex capo scout alla Juventus. Passata la burrasca degli anni caratterizzati dal caso plusvalenze e dall'esclusione dalle coppe,e sta per tornare quella del governo (politico)calcistico., in queste ore combattuto fra la mente che gli suggerisce di restare a Napoli e il cuore che sente il richiamo bianconero,per spingere la sua scelta in una direzione piuttosto che nell'altra.