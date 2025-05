Juventus, Conte rischia di saltare: clamorosa ipotesi Simone Inzaghi

Sono giorni importanti per il futuro della Juventus. Entro l'inizio del Mondiale per Club, previsto per il 19 giugno contro l'Al Ain, verrà presa una decisione sull'allenatore che guiderà il gruppo bianconero nel 2025-26, ma a oggi non c'è un vero e proprio nome in pole position.un ricco ritocco dell'ingaggio e un mercato da 200 milioni di euro (con De Bruyne ciliegina sulla torta) promessi da De Laurentiis hanno fatto saltare il banco, domani il tecnico salentino darà una risposta definitiva al Napoli, ma l'impressione è che le nuvole abbiano lasciato spazio al sole.di continuare a scrivere la storia con gli Azzurri. Una decisione influenzata anche dall'impasse nella quale si trova ora la Juventus dal punto di vista del restyling societario, che inevitabilmente ha fatto suonare l'allarme.

Per questo motivo per la prossima stagione. Dopo lo sfogo del croato nel post partita del successo contro il Venezia, che ha permesso alla Juve di tornare in Champions League ("Il mio futuro si deciderà prima del Mondiale per Club. Perché se uno va là e non sa quale sarà il suo futuro, non mi sembra giusto. Non sarebbe corretto per nessuno, anche per il club. Presto si saprà il mio futuro"), il caso è rientrato. C'è stato un confronto tra le parti, che ha portato alla conferma dell'ex centrocampista bianconero sulla panchina della Juve anche per l'impegno negli States.

La sensazione è che la prossima sarà la settimana decisiva. Con un effetto domino delle panchine che inevitabilmente coinvolgerà anche la Juventus. Allegri al Milan, Conte che resta al Napoli, Gasperini alla Roma e il possibile addio di Simone Inzaghi dall'Inter.così come quello di Roberto Mancini, senza squadra dopo l'esonero arrivato dall'Arabia Saudita e già considerato per sostituire Thiago Motta.

Tante idee, qualche dubbio e un possibile effetto sorpresa.he ieri ha lasciato la presidente del Tolosa per diventare il nuovo direttore generale della Juventus, gerarchicamente sopra Giuntoli (manca ancora l'ufficialità). Il suo peso sarà determinante nella scelta della nuova guida tecnica. Che la Juventus non può sbagliare.