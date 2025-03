Juventus, conti in regola ma la Consob insiste: si riapre il dibattito sulle plusvalenze?

. Ricordiamo che i bianconeri hanno chiuso il semestre al 31 dicembre 2024 con un. Questo è stato possibile anche grazie alle cessioni di giovani come, che hanno portato nelle casse della Vecchia Signora un tesoretto non indifferente.A tal proposito, però, come riportato da Tuttosport, proprio, l'organo di controllo che ha già contestato diverse operazioni ai bianconeri, tra cessioni e scambi. Tra questi affari, rientra, entrambi ceduti all’Aston Villa nella stessa sessione di calciomercato in cuiè sbarcato a Torino. I bianconeri hanno registrato queste operazioni come vendite slegate tra loro, mentre la Consob potrebbe interpretarle come scambi. Così facendo, verrebbe, infatti, ridotto l’impatto delle plusvalenze sul bilancio.

Ricordiamo che. Douglas, invece, è stato valutato 50 milioni, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, la Consob potrebbe rivedere la cifra a 28 milioni (la quota monetaria pagata all’Aston Villa al netto delle due cessioni).Le accuse contro la Juventus nel 2022 e nel 2024 sono partite proprio da questa considerazione, ma il processo non si è ancora concluso. La squadra bianconera ha, quindi, fatto ricorso al Tar del Lazio, il tribunale responsabile, contro le due decisioni, ma ancora non è stata presa alcuna decisione. La questione è, così, ancora aperta e potrebbe esserci un nuovo sviluppo.