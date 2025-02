Juventus, corsa contro il tempo per tesserare Kelly. Problemi burocratici, il giocatore è rientrato in Inghilterra

E adesso, aspettare. Aspettare che tutto vada per il meglio, senza avere concretamente la certezza che possa effettivamente andare così. Anzi.Semplicemente, rischia di non arrivare entro la mezzanotte italiana tutta la documentazione necessaria per il tesseramento del difensore. Ridursi all'ultimo comporta anche questo rischio, che comunque era stato calcolato.E' una corsa contro il tempo, ma a correre è la burocrazia inglese e nessuno delle parti in causa. Sia Kelly che la Juve possono solo pregare per buone notizie e formalizzare l'atto d'acquisto una volta ricevuto l'okay definitivo. Se arriverà, sarà davvero sul finale, sul gong di un mercato che non smette di sorprendere tutti.

- L'unica cosa da fare, nell'attesa, è stata pure già fatta. Kelly ha fatto rientro a Newcastle dopo le visite mediche a Torino di ieri sera per accelerare le pratiche e ottenere i visti necessari alla finalizzazione del trasferimento.Anche lui, sì, in attesa di sapere come andrà a finire. Avere o non avere il centrale difensivo può cambiare la stagione della Juventus.