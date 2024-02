Juventus su Kroos: cosa c'è dietro questa pazza idea

Il progetto della Juve è chiaro, lo è da tempo: sostenibilità economica unica via per raggiungere i risultati sportivi. Un progetto impostato definitivamente in questo nuovo corso con la forte impronta della proprietà di John Elkann ed entrato nel vivo dopo l'arrivo di Cristiano Giuntoli a capo dell'area sportiva. L'abbattimento dell'età media e l'investimento totale su talenti futuribili, specialmente se in uscita dalla Next Gen, rappresentano assolutamente dei punti di forza di questo progetto. Ma con la Champions League in arrivo, servirà anche riportare un bagaglio di esperienza e leadership importante in un gruppo sempre più giovane. Andando a operare anche o soprattutto in quel mercato dei parametri zero che sta ritrovando l'Inter quale grande protagonista. E se continua la trattativa per Felipe Anderson, inizia a concretizzarsi un'idea che comincia ad apparire sempre meno pazza dalle parti della Continassa: quella che condurrebbe a Toni Kroos.



PAZZA IDEA – Classe 1990 ma ancora oggi punto fermo e di forza del Real Madrid, il centrocampista tedesco campione di tutto (più volte) ha il contratto in scadenza e non ha ancora sciolte le sue riserve sul suo futuro. Da un lato la possibilità di un altro giro di giostra alla corte di Carlo Ancelotti, dall'altro la voglia di vivere una nuova esperienza ad alto livello. Non lo tentano per esempio le sirene dell'Arabia Saudita, come fatto capire chiaramente e non senza una punta di provocazione già la scorsa estate. In tutto questo si sta inserendo anche la stessa Juventus, che di uno come lui avrebbe assoluto bisogno sia da un punto di vista tecnico che di personalità. La più classica delle richieste di informazioni per capire cosa possa volerci per convincerlo a sposare la causa bianconera nel caso in cui ritenesse davvero concluso il suo irripetibile ciclo al Real. Serve ancora tempo quindi, in questo momento Kroos non ha alcuna fretta e vuole tenersi aperte tutte le porte: “Il mio futuro? Dico sempre la verità: non lo so. Sto pensando a cosa fare, ma non ho deciso nulla. Sono contento che molte persone vogliano che io giochi un anno in più al Real, meglio del contrario. Ma non ho ancora preso la decisione. Alla mia età ho la stessa voglia di vincere di dieci anni fa, mi prendo molta cura del mio corpo quindi posso giocare ogni tre giorni senza che succeda nulla. Le cose stanno funzionando bene”, queste alcune delle dichiarazioni pre Lipsia-Real. Insomma, l'idea c'è. Poi servirà anche tanto altro.