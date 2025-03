Juventus, cosa succede ora con Motta? Il peggior ko di sempre allo Stadium: riflessioni in corso, Fiorentina decisiva

Una situazione irreale, che poi si mischia alla disillusione generale. La, che poteva essere a 6 punti, a un passo dal mantenere acceso il sogno scudetto, alla fine si ritrova (di nuovo) nel bel mezzo della contestazione. Quando mancava ancora un quarto d'ora alla fine della partita, metà curva Sud era già a casa per protesta. Quando mancava una manciata di istanti al triplice fischio, i giocatori erano con le mani sulle ginocchia, semplicemente distrutti da quanto vissuto, e da quanto prodotto.

Il primo sguardo dopo la disfatta è quello che va rivolto inevitabilmente a: è stato in ginocchio per tutto il tempo, il tempo di realizzare quello che gli si prospetta davanti da adesso in poi. E cioè: una batosta interna ed esterna, media e tifosi pronti a vivere in equilibrio sul piede di guerra.

Per chi se lo sta chiedendo, ecco, no:. Di sicuro è un passo che va nella direzione opposta a quella della permanenza, con Thiago che adesso deve dimostrare non solo di avere saldamente in mano la squadra, ma di dover evitare pure gli alti e i bassi - troppi bassi - mostrati in un finale di stagione in cui neanche gli alibi sono lì a salvarlo.

Tempo di toto-nomi, allora. Sembra quasi una conseguenza diretta.Solo se Thiago dovesse dimostrare di non essere davvero al comando della Juventus. Può accadere, certo.. Nonostante la disfatta totale della gara con l'Atalanta.