Juventus, cos'è mancato per lottare per lo Scudetto: empatia tecnico-squadra, Bremer e il flop del mercato

Così vicini, eppure così lontani.alla vigilia di questa stagione. Ben altre, infatti, erano le premesse di questo nuovo ciclo bianconero; una stagione in cui,per lo meno a giocarsi una stagione da protagonista, a porre delle solida fondamenta per il futuro.ma soprattutto col sospiro di sollievo tirato solo a venti minuti dalla fine all'ultima tappa di Venezia.

Una stagione in qualche modo paradossale. Perché se è vero che, al di là di quegli 'scherzi' di una classifica che a un certo punto - dopo la vittoria casalinga sull'Inter e prima della sfida con l'Atalanta - ha fatto credere a qualcuno che potessero esserci anche i bianconeri, altrettanto vero è cheCosì lontani eppure così vicini.; quelli che tra metà ottobre e metà gennaio alla fine sono stati fatali a una stagione le cui premesse e il cui avvio erano stati tutt'altro che negativi.Perché quando si è clamorosamente arrivati al dunque, proprio dopo quel successo sull'Inter, l'impalcatura è venuta giù e il bluff è stato mascherato: la prestazione in casa con l'Atalanta ma soprattutto quella successiva a Firenze a raccontarci di unOgnuno - ne siamo certi - si sarà fatto la sua idea. Di fatto però resta questo, ovviamente, il vero punto nevralgico di una

Perché d'accordo non è certo un singolo a fare la differenza, ma c'è stata una Juve prima del brasiliano e una dopo il brasiliano.Ecco, Bremer è stato certamente un fattore; ma non vanno dimenticati nemmeno tutti gli altri infortunati. In qualche modo una sorta di attenuante alle difficoltà cui a lungo ha dovuto far fronte Motta, chiamato ogni giornata a districarsi tra emergenza ed emergenza.

, davanti solo a Como, Roma e Bologna - ma in cuicome quello di Allegri, la verità è che anche nella promessa del football offensivo con cui si è presentato Motta, il serbo ha dato pochissimi segnali di vita. Tant'è cheVoltare pagina e accettare di aver toppato, probabilmente, l'unica soluzione possibile. Consapevoli che, anche

Sì perché ultimo - ma non per importanza - punto nell’analisi della mediocre stagione bianconera, arriva da coloro che a Torino erano arrivati con la promessa di ribaltare come un calzino il centrocampo. Ecco,Così vicini, eppure così maledettamente lontani…