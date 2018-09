. Fin dal giorno della sua ufficialità, il 10 luglio scorso, qualcosa è cambiato in casa bianconera. Dopo la sorpresa e l'entusiasmo per un simile affare, è stato subito chiaro come l'arrivo del fenomeno portoghese rappresentasse non soltanto, alla disperata ricerca della Champions League che manca da oltre 22 anni,CR7 rappresenta un'azienda che ogni anno muove centinaia di milioni di euro e, di conseguenza, la Juventus è pronta a fare affari per sfruttare al meglio l'arrivo di Ronaldo sotto ogni punto di vista.