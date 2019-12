Il vantaggio di avere CR7. In campo e fuori, ma anche sul mercato. Il vantaggio… del nome. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juve ha “adulato” De Ligt a suo tempo, certo con un ingaggio al top, ma anche con l'immagine di Ronaldo sempre sullo sfondo: giocare con i campioni suscita un fascino imprescindibile. E così le parole di Mendes a Dubai riecheggiano: "Possibile vedere Joao Felix in futuro giocare insieme a Ronaldo? Cristiano giocherà altri 4-5 anni. Tutto è possibile". Ora all’Atletico dopo aver sfiorato la Juve, ma giocare con l'idolo CR7 potrebbe essere una sfida per il futuro, un'idea. Un sogno.