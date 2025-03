Juventus, Crapisto va blindato: il percorso alla Fagioli, il derby d'Italia in famiglia, Kakà e De Bruyne

Alti e bassi, come spesso accade in un percorso di formazione per una squadra molto giovane e ladi Francesco Magnanelli non fa eccezione. I bianconeri stanno vivendo una stagione, ma soprattutto un 2025 difficile da decifrare con vittorie roboanti a cui fanno seguito pesanti tonfi. Uno dei rimpianti stagionali è stata l'eliminazione ai rigori nei playoff di Youth League contro il Trabzonspor che ha portato all'eliminazione dal torneo (i turchi hanno poi eliminato l'Atalanta e saranno gli avversari dell'Inter ai quarti di finale), mentre soltanto 6 giorni fa è arrivata la splendida vittoria per 4-3 nel derby col Torino che ha riaperto la corsa playoff. Fra i protagonisti più importanti di quella partita (doppio assist) e di questa annata c'è sicuramenteun nome di cui sentiremo parlare ancora a lungo.

Crapisto nasce ad Alessandria il 15 gennaio 2006 e inizia a giocare a pallone molto presto sfruttando la passione dicalciatore a livelli dilettantistici, che si ritrova ad allenarlo per 4 anni nella. Il lavoro di scouting sul territorio bianconero lo porta presto allache, come spesso accade per i giocatori piemontesi,Decisiva fu, all'epoca la scelta di non portarlo in convitto, ma di garantirgli una navetta per poter allenarsi a Vinovo per poi tornare in famiglia.

La famiglia è di quelle legatissime e super orgogliose del percorso che sta facendo il figlio anche se il papà di Francesco non fa niente per nascondere quella che è sempre stata la sua fede calcistica che è molto lontana da quella bianconera., anche se, va detto senza se e senza ma, non ha mai ostacolato la scelta della Juventus da parte del figlio.- Crapisto è unbravo coi piedi e dotato anche di una buona capacità di corsa. Quello diè il ruolo in cui è cresciuto, ma i suoi idoli guardano un po' più in avanti in mezzo al campo. In una recente intervista ha confermato che da piccolo adorava, grande ex del Milan, e che oggi il suo modello di riferimento è il fantasista del Manchester City,

Il paragone che lo ha accompagnato nei suoi anni nel settore giovanile bianconero erano con Fabio, di tre anni più grande, ma esploso fino a toccare la prima squadra mantenendo al 100% le sue caratteristiche offensive. Il percorso che il club sta cercando di mettere in piedi con Crapisto, invece, è diventato più simile a quello fatto da Nicolò, accentrato da regista, sia avanzato che arretrato. Per completare questo processo, tuttavia, èI piedi buoni del resto, Crapisto li ha sempre avuti e quest'anno i dati dicono 7 assist e 1 gol all'attivo in 25 presenze con la Juventus Next Gen e l'esordio fra i pro già sfiorato. Del resto luiIl talento c'è, un progetto per il suo futuro anche, starà a lui continuare a macinare gol, assist e chilometri. Sempre in bianconero, con buona pace di papà.