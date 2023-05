Il posticipo della 35esima giornata tra Juventus e Cremonese, in scena alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, chiude la domenica di Serie A. Di seguito la moviola di Calciomercato.com degli episodi arbitrali più discussi:





Juventus-Cremonese (ore 20.45)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Giallatini-Cipressa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: La Penna

AVAR: Nasca



74' - Sulla continuazione dell'azione, Milik segna ma in posizione di fuorigioco. Il VA conferma.



73' - Iling Junior giù in area, proteste bianconere ma Chiffi lascia giocare: la Juve voleva il rigore.