Juventus, cresce l'asta per Koopmeiners

17 minuti fa



La Juventus ha da tempo messo nel mirino il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners, ma con il passare dei giorni e soprattutto con il grande rendimento che l'olandese sta avendo in stagione, si fa sempre più ricca l'asta per provare a strapparlo a Gian Piero Gasperini.



Secondo quanto riportato dalla stampa inglese la valutazione è arrivata a toccare i 60 milioni di euro ma ciò che più conta è che nuovi club si stanno inserendo nella corsa al classe 1998 in scadenza 30 giugno 2027 con i bergamaschi .Oltre al Liverpool e alla Juventus, in Premier il nuovo club interessato è il Chelsea pronto a fare follie per superare i rivali.