Due stagioni, 65 gol, 89 presenze, due Scudetti, una Supercoppa italiana ma, soprattutto, il grande rimpianto di due Champions League svanite troppo presto durante il cammino. Questi potrebbero essere i numeri (e gli eventi) definitivi della carriera juventina di Cristiano Ronaldo. Al riguardo, la quota è un indizio eclatante: per i betting analyst, il portoghese potrebbe davvero salutare la Juventus, tanto che un suo addio nella prossima finestra di calciomercato si gioca a 5,00. Il destino dell’asso portoghese sembrerebbe essere legato a doppio filo a quello di Fabio Paratici. Il dirigente juventino, infatti, è stato colui che, più di tutti, ha spinto per portare CR7 in bianconero ed ora – anche complice l’esonero di Maurizio Sarri, da lui ampiamente sponsorizzato un anno fa – potrebbe cambiare aria. Chissà che Ronaldo non possa abdicare, scegliendo un fine carriera lontano da Torino, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. I tifosi, ovviamente, sperano il contrario, con CR7 ancora a calcare i campi di allenamento della Continassa.