Gentile Procuratore,mi chiamo Luigi e sono un tifoso juventino abbastanza arrabbiato per come viene trattato Cristiano Ronaldo dai mass media in generale. Premetto che mi sembra ingeneroso addossare su Ronaldo tutte la responsabilità della eliminazione della Juventus in Champions League. Il 5 volte pallone d'oro portoghese, a mio modestissimo avviso, non può pagare per tutti il fallimento dei bianconeri nel doppio scontro contro il Porto. Altro discorso è quello riguardante il futuro di Ronaldo in Italia. Anche qui non capisco come si possa puntare il dito sull'attuale capocannoniere del campionato che con 20 reti (dietro c'è il più giovane e acclamato Lukaku con 18 realizzazioni!) e svariati assist ha fatto come sempre la differenza?Eppure viene messo in discussione, si legge che forse verrà ceduto, che il contratto non verrà rinnovato, che il Real Madrid lo rivorrebbe subito, ecc.Ronaldo è davvero in vendita o sono solo rumors giornalistici? Ringrazio per l'attenzionesarebbe interessante poter rivolgere il tuo quesitoal procuratore del portoghese, il potente Jorge Mendes; quest'ultimo, in particolare, sarà a conoscenza del volere del suo assistito, rimanere in Italia rinnovando il contratto con la Juve oppure preferire un ritorno in Spagna alla corte di Zidane oppure un'altra soluzione ancora.interessati alle prestazioni sportive del calciatore stesso.Credo, infatti, che sarà proprio il calciatore, consigliato dal suo procuratore, a decidere se il suo futuro sarà ancora in Italia oppure no. E non altri al suo posto...