Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla a JTV in vista della sfida Champions contro il Ferencvaros: "Per noi sarà una partita importante, come una finale. Dobbiamo affrontarla con consapevolezza e cercare di fare risultato. È la cosa più importante. Non dobbiamo fidarci del risultato contro il Barcellona. Anche quando erano 0-0 hanno colpito la traversa. Servirà stare attenti a tutto. Contro lo Spezia è stata una bellissima vittoria, ci voleva e ci riempie di fiducia. Andremo a Budapest con fiducia per fare risultato. Abbiamo lavorato bene dopo la sconfitta contro il Barcellona e siamo andati a Cesena a vincere".