Juventus, da cosa dipende il futuro di Allegri

Massimiliano Allegri non risponde o meglio elude la domanda sul proprio futuro. In conferenza stampa l'allenatore della Juventus si è trincerato dietro un "contratto in scadenza 2025" e alla Champions da conquistare, non come "obiettivo minimo". Ma da cosa dipende il futuro dell'allenatore livornese?





Secondo Repubblica il suo futuro dipenderà banalmente dai risultati e/o dalla realizzazione del progetto tecnico. Da un lato un ritorno in Champions fondamentale per il bilancio e dall'altro la valorizzazione dei giovani che gli è stata chiesta e che potrebbe diventare importante in chiave mercato e quindi bilancio.



Ha comunque due paraventi con i quali ripararsi: il contratto che resta in corso ed è fino al 2025 e l’urgenza di attenzioni sulla squadra e sui conti che il momento delicato richiede anche a livello societario.