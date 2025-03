Juventus da Motta a Tudor: le parole di Adani, Caressa, Trevisani e Sabatini anche su Allegri

tra passato (Allegri), presente e futuro.Il giornalistaha dichiarato a Calcio Selvaggio:. Il mio rapporto con Allegri nasce da quando lui era all'Aglianese, quindi non serve dire altro. Non è una questione di amicizia, ma di stima. A un certo puntoQuindi se ti schieri e non racconti, qualsiasi cosa succede (finisce 1-0, 0-1 o 0-0). Invece se, com'è normale nel lavoro giornalistico, tu giudichi e racconti quello che vedi… Quello che stava succedendo alla Juventusche si potesse fare".

Lo stesso Sabatini ha aggiunto a Mediaset: "Sì, me l'aspettavo l'esonero di Thiago Motta perché sapevo che la Juventus già da 2 o 3 settimane aveva iniziato a cercare i sostituti per l'immediato, cioè Tudor e Mancini. O anche per l'anno prossimo con i soliti nomi di Conte, Gasperini e anche Pioli. Non me l'aspettavo con una settimana di ritardo rispetto alla disfatta di Firenze"."Giusta non lo so, comprensibile sì e condivisibile per i problemi di spogliatoio. Se sarà giusta o no lo dirà il campionato".

"Mancano 9 giornate alla fine e per il quarto posto con 6 vittorie Tudor porta la Juve in Champions League, si può permettere anche il lusso di perdere gli scontri diretti con Lazio, Roma e Bologna"., questa è la realtà".

Sempre a Mediaset ha parlato anche il suo collega: "Sì, mi aspettavo l'esonero di Thiago Motta dopo aver visto la formazione di Firenze, oltre che il modo in cui la Fiorentina ha battuto la Juventus. Anche se, dopo la partita, le parole di Giuntoli sembravano smentire questa tesi".Nessuno mette in piedi una grande squadra e un grande progetto in 8 mesi, quindi secondo me l'esonero arriva nella maniera giusta, ma non è la decisione giusta".

"La Juve ha la rosa per arrivare quarta, non so che impatto avrà Tudor e come riuscirà a cambiare la squadra. Di sicuro, visto che la squadra mal sopportava Motta, dovrebbe avere un booster di energia, un modo di crescere evidentemente dopo il suo esonero e quindi credo che Tudor arriverà quarto"."E' impossibile indovinare l'allenatore della Juve nella stagione 2025/26 perché se vince 9 partite Tudor sarebbe confermato e poi siamo"Fiducia a Giuntoli fino a che si riterrà che il lavoro di abbassamento del monte ingaggi e risanamento dei conti abbia un valore, una volta fatto quello probabilmente arriveranno anche i risultati, ma c'è ancora tempo e voglia di aspettare? Ce n'è stata poca per tutti, per gli allenatori e quindi forse ce n'è poca anche per il direttore".

Lo stessoha poi aggiunto a Fontana di Trevi: "Negli ultimi 3 anni, questa cosa non è colpa di Thiago Motta".Questo invece il parere dell'ex calciatorea VivaElFutbol: ", a Firenze con Weah e Kolo Muani arrivi a 22-23 titoli. C'è gente che viene dal niente come Di Gregorio e Gatti,Non dico di tenerlo, ma mi domando cosa stia facendo la Juve e con che criteri scelga, a volta tiene e a volte caccia e poi te la mette in quel posto. Cosa sta succedendo? Cinque anni, nessun scudetto. Faccio la scelta forte, prendo Tudor ma cosa ne facciamo tra qualche mese? Queste cose qua accadono negli amatori. Il problema è capire qual è la strada, non dire bugie, ammettere che il lavoro paga se c'è una direzione e soprattutto che il mondo va avanti. Nei primi 5 anni Allegri non è stato in discussione, aveva la squadra più forte, ma l'ha fatta andare. Poi si è guadagnato la possibilità di rientrare, è stato

Infine ecco l'opinione del telecronista di Sky,quello fatto fino ad adesso. L'ideologia del possesso palla si è scontrata con la realtà, non si è incarnata nella storia della Juve nel giusto modo perché la Juve ha sempre avuto un suo modo di essere, un suo Dna e quindi quell'idea andava adattata al sistema Juventus. Non poteva essere la Juve ad adattarsi a quell'idea. Per questo spesso le ideologie sono pericolose, perché hanno la presunzione di modificare la storia e, pur di modificarla, chi è portatore di un'ideologia agisce con qualsiasi mezzo. Quando crolla un'ideologia, crolla anche l'ideologo. Nessun ideologo è mai sopravvissuto al crollo della propria ideologia".